Иметь права и быть умелым водителем – не всегда одно и то же. Если вы хотите по-настоящему освоить автовождение и старательно подготовиться к самостоятельной езде на личном транспорте – мы ждем вас!
Мы помогаем получить водительское удостоверение категории B за минимальный срок. Наше предложение включает:
Мы составим для вас индивидуальный график, закрепим инструктора на все время учебы (он будет нести ответственность за ваш результат), предоставим для практики машину в отличном техническом состоянии (сдавать экзамены будете на ней же), дадим свидетельство государственного образца после успешного прохождения курса.
Но самое главное – мы сделаем вас грамотным и дисциплинированным водителем, который не боится трудностей на дороге, а умеет с ними справляться!
Автошколы в Ярославле могут сделать вам заманчивые предложения… Мы же – не просто поможем сдать на права, а научим водить так, чтобы экзаменационные испытания оказались по плечу.
Если вам потребуются дополнительные занятия – мы проведем их без наценок и ограничений по времени. Даже если консультации потребуются уже после завершения обучения – не беда.
В течение года после прохождения курса наши двери открыты для выпускников: они совершенно бесплатно могут посетить теоретические курсы, обратиться с вопросами к инструкторам, восстановить навыки вождения.
Хотите стать первоклассным водителем личного авто? Чувствовать себя за рулем уютно и комфортно? Оставляйте заявку на нашем сайте автошколы, цены в которой демократичные, инструкторы – опытные, а уроки – грамотно составленные! Обращайтесь!