Иметь права и быть умелым водителем – не всегда одно и то же. Если вы хотите по-настоящему освоить автовождение и старательно подготовиться к самостоятельной езде на личном транспорте – мы ждем вас!

Автошкола Ярославля — ПрофАвто

Мы помогаем получить водительское удостоверение категории B за минимальный срок. Наше предложение включает:

занятия с профессиональными инструкторами (теория и практика);

возможность выбора условий обучения в автошколе в зависимости от ваших потребностей;

недорогую стоимость уроков (можно платить частями).

«Юношеская автошкола» Обучаем с 16 лет

Мы составим для вас индивидуальный график, закрепим инструктора на все время учебы (он будет нести ответственность за ваш результат), предоставим для практики машину в отличном техническом состоянии (сдавать экзамены будете на ней же), дадим свидетельство государственного образца после успешного прохождения курса.

Но самое главное – мы сделаем вас грамотным и дисциплинированным водителем, который не боится трудностей на дороге, а умеет с ними справляться!

Что мы можем предложить:

Обучение начинается с азов. Учебная программа будет по силам тем, кто никогда не садился за руль.

График уроков составляется индивидуально. Предусмотрены они в дневное, вечернее время и по выходным дням.

На курсах демонстрируются видеоуроки. Информация будет легче восприниматься и лучше усваиваться.

Подробно изучаются 9 схем экзаменационных маршрутов. Проработка экзаменационных маршрутов поможет сдать и теорию, и практику с первого раза.

Быстрое восстановление навыков вождения.

Автошкола в Ярославле — цены на курсы

Автошколы в Ярославле могут сделать вам заманчивые предложения… Мы же – не просто поможем сдать на права, а научим водить так, чтобы экзаменационные испытания оказались по плечу.

Если вам потребуются дополнительные занятия – мы проведем их без наценок и ограничений по времени. Даже если консультации потребуются уже после завершения обучения – не беда.

В течение года после прохождения курса наши двери открыты для выпускников: они совершенно бесплатно могут посетить теоретические курсы, обратиться с вопросами к инструкторам, восстановить навыки вождения.

Хотите стать первоклассным водителем личного авто? Чувствовать себя за рулем уютно и комфортно? Оставляйте заявку на нашем сайте автошколы, цены в которой демократичные, инструкторы – опытные, а уроки – грамотно составленные! Обращайтесь!