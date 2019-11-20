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Филиал в Брагино:

ТЦ "Брагинский", г.Ярославль, ул. Урицкого, 44, офис 7, 3 этаж

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Филиал на Нефтестрое:

г.Ярославль, ул.Гагарина, 39, офис 1, 2 этаж

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В нашей автошколе доступно интерактивное (дистанционное) обучение теории!
А также он-лайн семинары с ответами на вопросы. Подробнее по телефону 90-27-37
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Честное вождение!
Общее время вождения 56 часов
Записаться на бесплатное занятие
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Ведется постоянный набор
в группы:
Утренние, вечерние, выходного дня
Вождение - индивидуально
Записаться в очную группу
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Водительское удостоверение
категории "В" -
гарантированно за 3 месяца!
61,16% - официальный процент сдачи
Записаться на БЕСПЛАТНОЕ занятие
banner_old
Правам все возрасты покорны!
Обучаем все возрастные категории
Записаться на БЕСПЛАТНОЕ занятие
chasy
Честное вождение!
Общее время вождения 56 часов
Записаться на бесплатное занятие
banner_ochn_mob
Ведется постоянный набор
в группы:
Утренние, вечерние, выходного дня
Вождение - индивидуально
Записаться в очную группу
fon_mob
Водительское удостоверение
категории "В" -
гарантированно за 3 месяца!
61,16% - официальный процент сдачи
Записаться на БЕСПЛАТНОЕ занятие
banner_old_mob
Правам все возрасты покорны!
Обучаем все возрастные категории
Записаться на БЕСПЛАТНОЕ занятие
СДАЧА ЭКЗАМЕНА В ГИБДД НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ
Обучение по государственным стандартам при взаимодействии с ГИБДД Ярославской области – гарантия вашего профессионализма и безопасности на дорогах
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Стандарт
32 000 рублей
Механика / Автомат

  • Обучение в современных классах, на современных автомобилях у проверенных инструкторов, в комфортной обстановке и без нервов!

    • Теория:

  • Очно / Дистанционно (запись занятий хранится в течении 14 дней!).
  • Групповое / Свободное посещение.
  • Возможность бесплатного использования видеолекций.
  • Дополнительные занятия бесплатно! Учебная литература.

    • Вождение: 56/54 часов (механика / автомат) 28 занятий.

  • Гибкий график занятий с 6-00 до 22-00.
  • Выбор времени вождения.
  • Занятия проходят во всех районах города.

    В занятия входит:
  • Обучение первоначальным навыкам управления ТС (площадка).
  • Обучение по управлению ТС в условиях дорожного движения.
  • Изучение экзаменационных маршрутов.

    • Топливный сбор:

  • Входит в общую сумму, доплат никаких нет.

    • Экзамен в автошколе:

  • 2 этапа (теория, город).

    • Пересдача внутреннего экзамена неограниченное количество раз.

    Экзамен ГИБДД:

  • Подготовка полного пакета документов для Выпускника.
  • Организованная сдача экзамена ГИБДД.
  • Сопровождение сотрудником автошколы на всех этапах.
  • Сдача экзамена «Город» с использованием учебного автомобиля на котором проходило обучение, с участием инструктора.

    • Оплата:

  • Возможна Рассрочка оплаты, без %
  • Оплата материнским капиталом
  • Кэшбэк 13%

    • Никаких дополнительных сборов.

    Сумма обучения прописана в договоре полностью.

    Записаться на "Стандарт"
    Люкс
    37 000 рублей
    Механика / Автомат

  • Обучение в современных классах, на современных автомобилях у проверенных инструкторов, в комфортной обстановке и без нервов!

    • Теория:

  • Очно / Дистанционно (запись занятий хранится в течении 14 дней!).
  • Групповое / Свободное посещение.
  • Возможность бесплатного использования видеолекций.
  • Дополнительные занятия бесплатно! Учебная литература.

    • Вождение: 72/74 часа (механика / автомат).

  • Гибкий график занятий с 6-00 до 22-00.
  • Выбор времени вождения.
  • Занятия проходят во всех районах города.

    В занятия входит:
  • Обучение первоначальным навыкам управления ТС (площадка).
  • Обучение по управлению ТС в условиях дорожного движения.
  • Изучение экзаменационных маршрутов.

    • Топливный сбор:

  • Входит в общую сумму, доплат никаких нет.

    • Экзамен в автошколе:

  • 2 этапа (теория, город).

    • Пересдача внутреннего экзамена неограниченное количество раз.

    Экзамен ГИБДД:

  • Подготовка полного пакета документов для Выпускника.
  • Организованная сдача экзамена ГИБДД.
  • Сопровождение сотрудником автошколы на всех этапах.
  • Сдача экзамена «Город» с использованием учебного автомобиля на котором проходило обучение, с участием инструктора.

    • Оплата:

  • Возможна Рассрочка оплаты, без %
  • Оплата материнским капиталом
  • Кэшбэк 13%

    • Никаких дополнительных сборов.

    Сумма обучения прописана в договоре полностью.

    Записаться на "Люкс"
    Спецкурс Лайт
    от 11 000 рублей
    Механика / Автомат
    Теория:

  • Очно / Дистанционно (запись занятий хранится в течении 14 дней!).
  • Групповое / Свободное посещение.
  • Возможность бесплатного использования видеолекций.

    • Экзамен в автошколе:

  • 2 этапа (теория, город).

    • Вождение:

  • 1 час - 500 рублей (минимально 1.5 часа).
  • Подробное изучение экзаменационных маршрутов.
  • Гибкий график занятий с 6-00 до 22-00.
  • Выбор времени вождения.

    • Топливный сбор:

  • Входит в общую сумму, доплат никаких нет.

    • Записаться на "Спецкурс Лайт"

    ГРУППЫ ОБУЧЕНИЯ

    Теория
    понедельник-пятница:

    Утро

    с 10:00 до 12:00

    Вечер

    с 18:00 до 19:30
    с 19:30 до 21:00

    Группа выходного дня:

    Суббота

    с 13:00 до 16:00

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    Вождение

    График обучения индивидуальный для каждого ученика

    Записаться в группу:

    НАШ АВТОПАРК

    Kia Ceed
    Хочу учиться на этом авто
    Lada Kalina
    Хочу учиться на этом авто
    Lada Granta
    Хочу учиться на этом авто
    Механика / Автомат
    Renault Sandero
    Хочу учиться на этом авто
    Renault Logan
    Хочу учиться на этом авто
    Hyundai Solaris
    Хочу учиться на этом авто

    ЛУЧШИЕ ИНСТРУКТОРЫ ЯРОСЛАВЛЯ

    Инструктор Никитин Александр
    Никитин Александр
    старший инструктор по вождению категории «В» и преподаватель теории

    Автомобиль: Kia Ceed

    Записаться к Александру
    Инструктор Николаев Никита
    Николаев Никита
    инструктор по вождению категории «A» и «В», преподаватель теории

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Никите
    Инструктор Ермолаев Михаил
    Ермолаев Михаил
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Renault Sandero

    Записаться к Михаилу
    Инструктор Паричев Александр
    Паричев Александр
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Александру
    Инструктор Сучков Александр
    Сучков Александр
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Александру
    Инструктор Чернышев Руслан
    Чернышев Руслан
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Renault Logan

    Записаться к Руслану
    Инструктор Румянцева Ирина
    Румянцева Ирина
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Ирине
    Инструктор Верховец Александр
    Верховец Александр
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Александру
    Инструктор Иванов Алексей
    Иванов Алексей
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Алексею
    Инструктор Кошкин Юрий
    Кошкин Юрий
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Юрию
    Инструктор Кузнецов Алексей
    Кузнецов Алексей
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобили: Lada Granta (автомат)
    Hyundai Getz (механика)

    Записаться к Алексею
    Инструктор Тихомирова Вероника
    Тихомирова Вероника
    инструктор по вождению категории «В»

    Автомобиль: Lada Granta

    Записаться к Веронике

    НАШИ УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

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    ВАЖНО О ШКОЛЕ

    03
    Пройдена аттестация в ГИБДД
    04
    Возможна рассрочка оплаты
    06
    15 лет успешной работы
    01
    Кэшбэк 13% НДФЛ от стоимости
    05
    70% учеников приходят по рекомендации
    07
    Акции, скидки, спец условия студентам

    ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА АВТОШКОЛЫ

    Уже более 15 лет Автошкола Профавто занимается обучением вождению. Является одной из крупных и успешных автошкол нашего города, с безупречной репутацией.

    Политикой нашей автошколы является честное и открытое сотрудничество с клиентом. Показатели 62% сдачи с первого раза за прошлый год говорят сами за себя. Вас ждет комфортное обучение, с полным объемом знаний, требуемых программой, дружелюбная, доброжелательная атмосфера.

    Современный подход к обучению, информативный сайт, развитые сообщества в соц.сетях и свой канал YouTube.

    Категория «В» даёт возможность сесть за руль легкового авто, мотоколяски, джипа, минивэна, микроавтобуса, лёгкого грузовика.

    Это свобода передвижения, мобильность и независимость!

    Это профессия, которая выручит Вас в трудную минуту. Это преимущество при выборе работы! Иметь ПРАВА в наше время - это СТАТУС.

    Все что нужно на старте - это ваше желание!
    Вера Никитина
    Вера НикитинаДиректор

    Адрес:

    ТЦ "Брагинский"
    г.Ярославль, ул.Урицкого, 44, офис 7, 3 этаж

    Адрес:

    г.Ярославль, ул.Гагарина, 39, 2 этаж

    Телефоны:

    +7 4852 90-27-37
    +7 4852 68-37-07

    Режим работы:

    пн-пт: 11.00 - 19.00
    сб: 11.00 - 17.00
    вс: выходной

    E-mail:

    i13kf@yandex.ru

    Остались вопросы?

    АВТОШКОЛА ЯРОСЛАВЛЬ

    Иметь права и быть умелым водителем – не всегда одно и то же. Если вы хотите по-настоящему освоить автовождение и старательно подготовиться к самостоятельной езде на личном транспорте – мы ждем вас!

    Автошкола Ярославля — ПрофАвто

    Мы помогаем получить водительское удостоверение категории B за минимальный срок. Наше предложение включает:

    • занятия с профессиональными инструкторами (теория и практика);
    • возможность выбора условий обучения в автошколе в зависимости от ваших потребностей;
    • недорогую стоимость уроков (можно платить частями).
    • «Юношеская автошкола» Обучаем с 16 лет

    Мы составим для вас индивидуальный график, закрепим инструктора на все время учебы (он будет нести ответственность за ваш результат), предоставим для практики машину в отличном техническом состоянии (сдавать экзамены будете на ней же), дадим свидетельство государственного образца после успешного прохождения курса.

    Но самое главное – мы сделаем вас грамотным и дисциплинированным водителем, который не боится трудностей на дороге, а умеет с ними справляться!

    Что мы можем предложить:

    • Обучение начинается с азов. Учебная программа будет по силам тем, кто никогда не садился за руль.
    • График уроков составляется индивидуально. Предусмотрены они в дневное, вечернее время и по выходным дням.
    • На курсах демонстрируются видеоуроки. Информация будет легче восприниматься и лучше усваиваться.
    • Подробно изучаются 9 схем экзаменационных маршрутов. Проработка экзаменационных маршрутов поможет сдать и теорию, и практику с первого раза.
    • Быстрое восстановление навыков вождения.

    Автошкола в Ярославле — цены на курсы

    Автошколы в Ярославле могут сделать вам заманчивые предложения… Мы же – не просто поможем сдать на права, а научим водить так, чтобы экзаменационные испытания оказались по плечу.

    Если вам потребуются дополнительные занятия – мы проведем их без наценок и ограничений по времени. Даже если консультации потребуются уже после завершения обучения – не беда.

    В течение года после прохождения курса наши двери открыты для выпускников: они совершенно бесплатно могут посетить теоретические курсы, обратиться с вопросами к инструкторам, восстановить навыки вождения.

    Хотите стать первоклассным водителем личного авто? Чувствовать себя за рулем уютно и комфортно? Оставляйте заявку на нашем сайте автошколы, цены в которой демократичные, инструкторы – опытные, а уроки – грамотно составленные! Обращайтесь!

    * Внутренняя автошкольная аттестация
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    Филиал в Брагино:

    ТЦ "Брагинский"
    г.Ярославль, ул.Урицкого, 44, офис 7, 3 этаж

    Филиал на Нефтестрое:

    г.Ярославль, ул.Гагарина, 39,
    офис 1, 2 этаж
     

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